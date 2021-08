Rémalard en Perche Rémalard en Perche Orne, Rémalard-en-Perche Foire d’Automne 32ème édition Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Foire d'Automne 32ème édition 2021-10-30 10:00:00 – 2021-10-31 19:00:00 Rémalard Place Castle Cary

Artisanat -Gastronomie – Démonstrations culinaires par des chefs locaux – Animations cuisine four à pain , expos… Démos culinaires orchestrées par PAULO. Pratique : à la salle omnisports Place Castle Cary à Rémalard le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite. Une organisation du Comité de la Foire d'Automne.

