FOIRE D'ALENÇON – ORNEXPO 2022

Rendez-vous du 2 au 7 mars à Anova, pour la prochaine Foire d'Alençon – Ornexpo. L'édition 2022 est placée sous le thème de l'espace. Tous les univers chers au public seront représentés : maison, déco, auto, aménagement intérieur et extérieur, rénovation, bien-être, innovation… Chaque visiteur pourra ainsi donner vie à ses projets ! Un parcours au cœur d'Anova et entre les différents stands facilitera la rencontre avec tous les professionnels présents. En plus du pavillon thématique, les visiteurs découvriront aussi les collections de la Cité de l'espace. Rendez-vous pour 6 jours de festivité autour de plus de 200 exposants répartis sur plus de 7 000 m².

