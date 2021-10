Le Sequestre Parc des expositions Le Sequestre, Tarn Foire d’Albi Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Le rendez-vous familial incontournable de l’année !

Entrée à 5€, gratuit pour les -25ans.

Exposition itinérante « De la Terre aux étoiles » Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre Tarn

2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T19:00:00

