Foire d’Agen Agen, 8 septembre 2021, Agen.

Foire d’Agen 2021-09-08 – 2021-09-12 Parc des Expositions Avenue du Midi

Agen Lot-et-Garonne Agen

EUR Venez en famille ou entre amis faire la fête à la Foire !

La foire est un lieu de vie et de business, où se mêlent rencontres et festivités….

Retrouvez des animations plus nombreuses qui mettent en valeur toutes les disciplines culturelles locales.

+33 5 53 87 46 75

Parc expo Agen

