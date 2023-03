Foire concours BoussacBoussac Catégories d’Évènement: Boussac Boussac

Creuse

Foire concours, 18 mars 2023, BoussacBoussac . Foire concours Boussac Creuse Boussac

2023-03-18 – 2023-03-20 Boussac

Creuse Boussac Creuse Boussac Marché artisanal, dégustation de viande, animation musicale – entrée libre – hall de l’Agriculture concours d’animaux de boucherie Boussac Boussac

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Boussac Boussac, Creuse Autres Lieu Boussac Boussac Adresse Boussac Creuse Boussac Ville BoussacBoussac Departement Creuse Lieu Ville Boussac Boussac

Boussac Boussac BoussacBoussac Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boussacboussac /

Foire concours 2023-03-18 was last modified: by Foire concours Boussac Boussac 18 mars 2023 Boussac Boussac, Creuse Creuse

BoussacBoussac Creuse