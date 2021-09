Poussay Poussay Poussay, Vosges FOIRE COMMERCIALE ET AGRICOLE Poussay Poussay Catégories d’évènement: Poussay

Vosges

FOIRE COMMERCIALE ET AGRICOLE Poussay, 23 octobre 2021, Poussay. FOIRE COMMERCIALE ET AGRICOLE 2021-10-23 08:00:00 08:00:00 – 2021-10-24 18:00:00 18:00:00

Poussay Vosges Poussay FOIRE Commerciale et Agricole de Poussay

Marché aux Bestiaux (samedi matin)

Matériel Agricole

Braderie avec commerces divers

parking payant

Pass sanitaire et port du masque obligatoire. mairiedepoussay@wanadoo.fr +33 3 29 37 37 13 Mairie Poussay dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Poussay, Vosges Autres Lieu Poussay Adresse Ville Poussay lieuville 48.32013#6.11747