FOIRE COMMERCIALE DE PRINTEMPS Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

Vosges

FOIRE COMMERCIALE DE PRINTEMPS Bruyères, 8 mai 2022, Bruyères. FOIRE COMMERCIALE DE PRINTEMPS Bruyères

2022-05-08 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00

Bruyères Vosges Bruyères 67 ème Foire de Printemps. Plus de 150 exposants, de nombreuses animations …

Restauration sur place et fête foraine https://m.facebook.com/CAP-Bruy%C3%A8res-et-environs-713309298704948/ Bruyères

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bruyères, Vosges Autres Lieu Bruyères Adresse Ville Bruyères lieuville Bruyères Departement Vosges

Bruyères Bruyères Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruyeres/

FOIRE COMMERCIALE DE PRINTEMPS Bruyères 2022-05-08 was last modified: by FOIRE COMMERCIALE DE PRINTEMPS Bruyères Bruyères 8 mai 2022 Bruyères Vosges

Bruyères Vosges