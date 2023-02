Foire commerciale, artisanale, agricole et viticole Chaource Catégories d’Évènement: Aube

Aube Samedi 7 octobre : CHAOURCE – Foire commerciale, artisanale, agricole et viticole. Une manifestation ouverte au public de 9h à 17h, dans la Halle, avec des animations, expositions, démonstrations, produits du terroir, commerçants et artisans, commerces de bouche, viticulteurs, agriculteurs, apiculteurs, artistes et artisans d’art. Entrée gratuite. Organisé par l’Association des Commerçants de Chaource et ses environs. Contact : +33 (0)6 50 50 29 98 – jourdaingloria@yahoo.fr jourdaingloria@yahoo.fr +33 6 50 50 29 98 Chaource

