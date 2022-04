Foire-braderie de printemps Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Foire-braderie de printemps Abbeville, 15 avril 2022, Abbeville. Foire-braderie de printemps Abbeville

2022-04-15 – 2022-04-15

Abbeville Somme KERMESSE AUX MOULES – FOIRE/BRADERIE DE PRINTEMPS fait son retour après 2 ans d’absence à la suite de la COVID-19.

Rendez-vous le samedi soir pour une soirée spectacle Quai de la Pointe à Abbeville (réservation conseillé), puis le dimanche pour la braderie ! KERMESSE AUX MOULES – FOIRE/BRADERIE DE PRINTEMPS fait son retour après 2 ans d’absence à la suite de la COVID-19.

Rendez-vous le samedi soir pour une soirée spectacle Quai de la Pointe à Abbeville (réservation conseillé), puis le dimanche pour la braderie ! +33 6 89 77 85 82 KERMESSE AUX MOULES – FOIRE/BRADERIE DE PRINTEMPS fait son retour après 2 ans d’absence à la suite de la COVID-19.

Rendez-vous le samedi soir pour une soirée spectacle Quai de la Pointe à Abbeville (réservation conseillé), puis le dimanche pour la braderie ! ©jane trouve

Abbeville

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Autres Lieu Abbeville Adresse Ville Abbeville lieuville Abbeville Departement Somme

Abbeville Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/

Foire-braderie de printemps Abbeville 2022-04-15 was last modified: by Foire-braderie de printemps Abbeville Abbeville 15 avril 2022 Abbeville Somme

Abbeville Somme