Foire biologique & bien-être PARC DE BÔMA Saint-Denis-de-Pile, dimanche 19 mai 2024.

La Foire Biologique et Bien-Être a lieu dans le cadre de la Foire de la SAINT-FORT.

Foire aux plantes Foire aux vins Foire commerciale Foire Biologique et Bien-Être Habitat et jardin Marché du terroir et Artisanat

Des produits du terroir, du vin, des objets du quotidien pour l’habitat et le jardin, des plantes, l’espace bio/bien-être, le marché dominical.

Stands autour du Bio, Bien-être et Artisanat, animations permanentes pour les enfants, jeux traditionnels, ateliers pédagogiques, conférences.

À 10 min de Libourne…

Parc de BÔMA à SAINT DENIS DE PILE (33910). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 09:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

PARC DE BÔMA 1 route de Guîtres

Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine information@bio-bienetre.fr

