Foire BIO Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: 47300

Villeneuve-sur-Lot

Foire BIO Villeneuve-sur-Lot, 18 septembre 2022, Villeneuve-sur-Lot. Foire BIO Villeneuve-sur-Lot

2022-09-18 – 2022-09-18

Villeneuve-sur-Lot 47300 Le samedi 18 septembre, les producteurs BIO du 47 se réunissent au Haras de Villeneuve-sur-Lot afin de vous faire découvrir leurs produits. Au programme, de multiples animations pour les petits mais aussi pour les plus grands. Des repas BIO seront proposés le midi pour les plus gourmands. Le samedi 18 septembre, les producteurs BIO du 47 se réunissent au Haras de Villeneuve-sur-Lot afin de vous faire découvrir leurs produits. Au programme, de multiples animations pour les petits mais aussi pour les plus grands. Des repas BIO seront proposés le midi pour les plus gourmands. +33 5 53 41 75 03 Le samedi 18 septembre, les producteurs BIO du 47 se réunissent au Haras de Villeneuve-sur-Lot afin de vous faire découvrir leurs produits. Au programme, de multiples animations pour les petits mais aussi pour les plus grands. Des repas BIO seront proposés le midi pour les plus gourmands. Agrobio 47

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 47300, Villeneuve-sur-Lot Other Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement 47300

Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-lot/

Foire BIO Villeneuve-sur-Lot 2022-09-18 was last modified: by Foire BIO Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 18 septembre 2022 47300 Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot 47300