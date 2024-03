Foire Bio Landerneau Salle St Ernel Landerneau, samedi 16 mars 2024.

Foire Bio Landerneau Foire Bio Landerneau pour l’école Diwan 16 et 17 mars Salle St Ernel Entrée 3€50.5€ les 2 jours. Minimas sociaux 2€. Gratuit pour les -16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Rendez-vous incontournable du Nord Finistère, la foire bio de Landerneau revient pour une

26ᵉ édition les 16 et 17 mars 2024. À vos agendas !

Venir à la foire bio de Landerneau, c’est soutenir la filière bio et écologique lors d’un

rassemblement familial, éthique et joyeux !!!

La foire bio de Landerneau, ce sont plus de 100 exposants qui seront là pour présenter leurs

produits et services respectueux de la nature.

La foire bio sera garnie de multiples ateliers et animations auxquels vous serez invités à

participer que ce soit pendant le weekend ou même à travers des événements durant la

semaine précédent la foire. Différents espaces restaurations du site (food trucks, stand

crêpes) vous permettront de vous régaler, il y en aura pour tous les goûts.

La foire bio de Landerneau ça se passe dans la halle de Saint-Ernel à Landerneau de 10h à

19h, c’est 3,5€ l’entrée pour la journée, 2€ pour les bénéficiaires de minima sociaux et

demandeurs d’emploi sur justificatif et gratuit pour les moins de 16 ans.

Participer à la foire bio, c’est se faire plaisir le temps d’un week-end tout en soutenant l’école

Diwan de Landerneau. Plus d’info sur foirebiolanderneau.bzh.

Salle St Ernel 26 Rue Saint-Ernel, 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://foirebiolanderneau.bzh/?fbclid=IwAR0HFEHeg-dNpQTXM1wLNtyuVjLsjnhBgkRIGbBCU7nrnb3H4boVwgCXyug »}]