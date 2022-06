Foire bio des Ardennes Seraincourt Seraincourt Catégorie d’évènement: Seraincourt

Foire bio des Ardennes Seraincourt

2022-06-05 – 2022-06-05

Seraincourt 08220 Seraincourt Produits bio, animations, artisanat, nature, restauration bio … marché de producteurs et artisans Bioassociations environnementalesExpositionvisite de ferme (Ferme de Lucquy et le rucher du marcassin)ConcertRepas Bio sur réservation et buvetteactivités sportivesUne journée riche en échanges pour promouvoir et soutenir l’Agriculture Biologique !! +33 3 24 38 11 45 Seraincourt

