Sur les stands, vous trouverez :

Légumes, fruits, châtaignes

Volailles, viandes, charcuteries, fromages

Safran, truffes, noix

Pains au petit épeautre, pains de seigle, pains spéciaux

Pains d’épices, miel, nougat, confitures, sirops, jus de fruits, tisanes

Vins rouges, blancs et rosés de nos terroirs, bières locales et liqueurs

Vêtements de laine et de coton bio

Cosmétiques, savons, huiles essentielles et hydrolats

Des livres et des revues

Toute une journée de rencontres !

Un soutien aux producteurs

Une journée en faveur d’une agriculture lotoise de qualité, respectueuse des hommes et de l’environnement et qui fait vivre nos territoires. Elle regroupera 70 producteurs bio de notre département. Vous trouverez à la suite de ce document la liste non-exhaustive des producteurs présents.

Qui organise la foire bio de Noël ?

Non, ce ne sont pas les petits lutins verts du père noël. C’est bien l’ensemble des agriculteurs bio lotois regroupés autour de l’association Bio 46 : Le groupement des agriculteurs biologiques du Lot. Pour Bio 46, faire connaître la bio auprès du grand public est un challenge à relever.

Qui soutient cette grande fête bio de Noël ?

Cette année, Bio 46 a du soutien et tient à remercier l’ensemble de ses sponsors.

La Région Occitanie, le Département du Lot, la Mairie de Figeac par leur soutien logistique et financier. Ainsi que des magasins spécialisés et des entreprises à venir.

Entrée gratuite !

Le groupement des agriculteurs bio du Lot, Bio 46 a le plaisir de vous annoncer l’organisation de la 13ème foire bio de Noël.

Voici une occasion de vivre la magie de Noël autrement. 70 producteurs bio et lotois viendront ce dimanche 18 décembre à la rencontre des visiteurs, petits et grands.

La foire bio de Noël, c’est aussi une occasion privilégiée pour dialoguer avec les producteurs : en savoir plus sur leurs techniques, comprendre leurs valeurs, connaître les lieux de vente où retrouver leurs produits… Vous pourrez y exprimer vos attentes au sujet de l’agriculture biologique et y tisser de nouveaux liens !

bio46@bio-occitanie.org +33 6 23 24 75 91

@bio46

