Foire bio de Landerneau Landerneau, 19 mars 2022, Landerneau. Foire bio de Landerneau Rue Saint Ernel Espace St Ernel Landerneau

2022-03-19 – 2022-03-20 Rue Saint Ernel Espace St Ernel

Landerneau Finistère Landerneau Transformons demain !

Avec l’arrivée du printemps, venez découvrir la foire Bio de Landerneau qui se tiendra les 19 et 20 mars prochains à la Halle Saint-Ernel.

Exposants, ateliers, conférences, animations, restauration et bar Conférences et animations (gratuit) :

Samedi 19/03

• 10h30 : Conférence sur les femmes paysannes

• 11h-13h : Apprenez à réparer votre petit électroménager

• 14h : Produits d’entretien faits maison

• 16h : Spectacle et drôles de fabrication Dimanche 20/03

• 10h30 : Conférence avec Terre de lien

• 14h : Produits d’entretien faits maison

• 16h : Contes avec Cyril foirebiolanderneau@gmail.com http://foirebiolanderneau.bzh/ Transformons demain !

