FOIRE BIO DE LA CUSSIGNIÈRE Rue du Stade Gorcy, dimanche 20 octobre 2024.

28ème foire bio de Gorcy à la frontière belgo-luxembourgeoise, avec la présence de 100 exposants alimentation bio, santé, produits d’hygiène, artisanat, jardinage bio, restauration bio, associations etc…

Animations, musique vivante et itinérante, visite du marais de la Cussignière, activité artistique pour les enfants, et conférences sur la santé et l’écologie.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-10-20 10:00:00

fin : 2024-10-20 18:00:00

Rue du Stade Complexe Bernard Labbé

Gorcy 54730 Meurthe-et-Moselle Grand Est

