Foire Bio Autrans-Méaudre en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors Catégories d’évènement: Autrans-Méaudre-en-Vercors

Isère

Foire Bio Autrans-Méaudre en Vercors, 2 juillet 2022, Autrans-Méaudre en Vercors. Foire Bio Méaudre Le village Autrans-Méaudre en Vercors

2022-07-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-03 19:00:00 19:00:00 Méaudre Le village

Autrans-Méaudre en Vercors Isère Autrans-Méaudre en Vercors Foire aux produits bio avec une centaine exposants dans des domaines variés.

Retrouvez également un espace restauration et une buvette bio, des conférences, des ateliers pour tous les ages, une mini ferme… foirebiomeaudre@gmail.com +33 4 76 95 27 30 http://foirebio.autrans-meaudre.com/ Méaudre Le village Autrans-Méaudre en Vercors

dernière mise à jour : 2022-03-24 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors

Détails Catégories d’évènement: Autrans-Méaudre-en-Vercors, Isère Autres Lieu Autrans-Méaudre en Vercors Adresse Méaudre Le village Ville Autrans-Méaudre en Vercors lieuville Méaudre Le village Autrans-Méaudre en Vercors Departement Isère

Autrans-Méaudre en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autrans-meaudre-en-vercors/

Foire Bio Autrans-Méaudre en Vercors 2022-07-02 was last modified: by Foire Bio Autrans-Méaudre en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors 2 juillet 2022 Autrans-Méaudre-en-Vercors Isère

Autrans-Méaudre en Vercors Isère