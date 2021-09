Veyrac Mas Martin Haute-Vienne, Veyrac Foire Bio Aster Mas Martin Veyrac Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Voici le programme de la Foire Bio Aster de Veyrac (à 15 minutes de Limoges, dimanche 3 octobre 2021) : **9h : Ouverture de la foire** Toute la journée : Marché de producteurs et transformateurs bio. Artisans ayant à coeur de préserver la planète. Associations défendant des valeurs humanistes et/ou de défense de l’environnement. Restauraton bio. Buvette. Contes avec les Passeurs d’histoire, Animations avec les P’tites Mains pour Demain. Fresque du Climat **10h00 : Conférence / table ronde “Consommer responsable”.** **14h30 : Promenade nourricière.** **16h30 : Visite du rucher municipal.** Entrée gratuite. Sans pass sanitaire, sauf pour l’accès à la salle de restauration. Informations pratiques : Date : dimanche 3 octobre 2021 Horaire : de 9h à 18h Lieu : Le Mas Martin (allée du complexe sportif) à Veyrac (→ voir le plan)

