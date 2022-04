Foire bière artisanale

Foire bière artisanale, 14 mai 2022, . Foire bière artisanale

2022-05-14 – 2022-05-14 Dès 16h : Foire à la bière

19h : apéro concert animé par le groupe Gratt’DeLaPatt’

Restauration sur place (assiette du terroir).

Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries. Foire à la bière artisanale le samedi 14 mai 2022 de 16h à minuit sous les platanes. Dès 16h : Foire à la bière

19h : apéro concert animé par le groupe Gratt’DeLaPatt’

Restauration sur place (assiette du terroir).

Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries. OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville