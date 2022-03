Foire aux vins Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Hilaire-la-Palud

Foire aux vins Saint-Hilaire-la-Palud, 3 avril 2022, Saint-Hilaire-la-Palud. Foire aux vins Saint-Hilaire-la-Palud

2022-04-03 09:00:00 – 2022-04-03 13:00:00

Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres Saint-Hilaire-la-Palud L’Association “À la découverte des Vins” et ses amis Viticulteurs : St Nicolas de Bourgueil, Champagne, Bordeaux, Muscadet, Vouvray… Vous attendent le dimanche 3 avril 2022 pendant le marché de Saint-Hilaire-la-Palud situé sur la place de la Mairie pour son annuelle foire aux vins.

Dégustations et vente de vins.

Saint-Hilaire-la-Palud

