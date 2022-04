FOIRE AUX VINS Saint-Bauzille-de-la-Sylve Saint-Bauzille-de-la-Sylve Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Bauzille-de-la-Sylve

FOIRE AUX VINS Saint-Bauzille-de-la-Sylve, 15 mai 2022, Saint-Bauzille-de-la-Sylve. FOIRE AUX VINS Saint-Bauzille-de-la-Sylve

2022-05-15 – 2022-05-15

Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault Saint-Bauzille-de-la-Sylve L’association les écoliers de Costa Belle organise dimanche 15 mai à partir de 11h une foire aux vins à la salle des fêtes de Saint Bauzille de la Sylve. Une dizaine de vignerons seront présents. Un verre sérigraphié à l’effigie de notre école est à la vente 4 euros et permet de déguster l’ensemble des vins présents. Petite restauration et buvette sur place avec des jus de fruits de producteurs locaux. Cette année petite nouveauté, l’ensemble des élèves de l’école Costebelle ont prévu une exposition sur le thème de la vigne et la nature! L’association les écoliers de Costa Belle organise une foire aux vins à la salle des fêtes de Saint Bauzille de la Sylve. Une dizaine de vignerons seront présents.

Petite restauration et buvette sur place avec des jus de fruits de producteurs locaux.

Cette année petite nouveauté, l’ensemble des élèves de l’école Costebelle ont prévu une exposition sur le thème de la vigne et la nature! lesecoliersdecostabelle@gmail.com L’association les écoliers de Costa Belle organise dimanche 15 mai à partir de 11h une foire aux vins à la salle des fêtes de Saint Bauzille de la Sylve. Une dizaine de vignerons seront présents. Un verre sérigraphié à l’effigie de notre école est à la vente 4 euros et permet de déguster l’ensemble des vins présents. Petite restauration et buvette sur place avec des jus de fruits de producteurs locaux. Cette année petite nouveauté, l’ensemble des élèves de l’école Costebelle ont prévu une exposition sur le thème de la vigne et la nature! Saint-Bauzille-de-la-Sylve

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Bauzille-de-la-Sylve Autres Lieu Saint-Bauzille-de-la-Sylve Adresse Ville Saint-Bauzille-de-la-Sylve lieuville Saint-Bauzille-de-la-Sylve Departement Hérault

Saint-Bauzille-de-la-Sylve Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-bauzille-de-la-sylve/

FOIRE AUX VINS Saint-Bauzille-de-la-Sylve 2022-05-15 was last modified: by FOIRE AUX VINS Saint-Bauzille-de-la-Sylve Saint-Bauzille-de-la-Sylve 15 mai 2022 Hérault Saint-Bauzille-de-la-Sylve

Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault