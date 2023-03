Foire aux vins Route d’Avallon Vitteaux Vitteaux Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

2023-05-21 10:00:00 – 2023-05-21 20:00:00

Côte-dOr Vitteaux Organisée par l’Union Commerciale, cette foire aux vins vient remplacer le traditionnel Salon des vignobles de France qui avait pour habitude de se tenir sur 2 jours à l’espace polyvalent (travaux en 2023). Viticulteurs et producteurs locaux vous accueilleront en extérieur, sous barnum, au parc municipal. Restauration sur place. contact@terres-auxois.fr +33 3 80 33 90 14 Route d’Avallon Parc municipal Vitteaux

