Rauzan Rauzan Gironde, Rauzan Foire aux vins Rauzan Rauzan Catégories d’évènement: Gironde

Rauzan

Foire aux vins Rauzan, 18 septembre 2021, Rauzan. Foire aux vins 2021-09-18 08:00:00 – 2021-09-18 23:30:00 Caves de Rauzan 1 l’Aiguilley

Rauzan Gironde Rauzan Le 18 septembre, la Cave de Romagne organise une foire aux vins ainsi qu’un vide grenier.

Visite des vendanges (de la reception des grappes jusqu’au chai), grillade le midi et soirée paëlla animée par une banda suivi d’un feu d’artifice.

Reservation obligatoire pour les repas. Le 18 septembre, la Cave de Romagne organise une foire aux vins ainsi qu’un vide grenier.

Visite des vendanges (de la reception des grappes jusqu’au chai), grillade le midi et soirée paëlla animée par une banda suivi d’un feu d’artifice.

Reservation obligatoire pour les repas. +33 5 57 34 57 59 Le 18 septembre, la Cave de Romagne organise une foire aux vins ainsi qu’un vide grenier.

Visite des vendanges (de la reception des grappes jusqu’au chai), grillade le midi et soirée paëlla animée par une banda suivi d’un feu d’artifice.

Reservation obligatoire pour les repas. Caves de Rauzan dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Rauzan Autres Lieu Rauzan Adresse Caves de Rauzan 1 l'Aiguilley Ville Rauzan lieuville 44.77997#-0.11686