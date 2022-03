Foire aux vins Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Guebwiller Haut-Rhin Guebwiller 0 EUR Une trentaine de viticulteurs de la sous-région viticole de Guebwiller (de Thann à Hattstatt) proposent en exclusivité leur millésime de l’année en dégustation gratuite.

A l’origine cette foire, très prisée des restaurateurs, permettait aux professionnels de découvrir en exclusivité le millésime de l’année passée. Désormais c’est le grand public qui s’est approprié l’événement et chaque année, touristes et locaux se donnent rendez-vous Jeudi de l’Ascension à Guebwiller pour une journée exceptionnelle. A vos papilles : dégustations gratuites de plus de 200 vins de 10h à 18h ! Sur le marché de la vigne vous attendent de nombreuses idées cadeaux. Retrouvez vos producteurs préférés de produits régionaux : pains spéciaux, charcuteries et salaisons, biscuits, fromages, produits à base de champignons, terrines de poissons, confitures, miel et bières artisanales sur votre « Marché des papilles » ! Régalez-vous! Toute la journée une pléiade d’animations se succèdent sur scène et ailleurs pour agrémenter vos

dégustations ! Au programme : des danses folkloriques, du spectacle vivant au cœur du public, des concerts, des jeux pour les enfants ! La mairie de Guebwiller et l’Office de Tourisme vous donnent rendez-vous le 26 mai 2022 pour la 71ème édition de la Foire aux Vins de Guebwiller ! Dégustation de plus de 200 crus, marché de la vigne et du terroir, animations pour enfants, concerts et spectacles de 10h à 18h. +33 3 89 76 10 63 Une trentaine de viticulteurs de la sous-région viticole de Guebwiller (de Thann à Hattstatt) proposent en exclusivité leur millésime de l’année en dégustation gratuite.

