Foire aux vins et Sauve ta pomme Brémontier-Merval, 20 novembre 2021, Brémontier-Merval.

Foire aux vins et Sauve ta pomme 2021-11-20 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-20 18:00:00 18:00:00

Brémontier-Merval Seine-Maritime Brémontier-Merval

Découvrez la pomme dans tous ses états !!

Dégustez et achetez les vins des lycées agricoles, présentation des 420 pommes du Verger Conservatoire, démonstration de pressage de pommes, four à pain et tarte aux pommes, balade à dos d’âne, mini-conférences et vente de pommes et de produits de la Ferme de Merval

+33 2 32 89 96 67 http://www.domaine-de-merval.fr/

