Foire aux vins et produits du terroir La Foye-Monjault, 10 octobre 2021, La Foye-Monjault. Foire aux vins et produits du terroir 2021-10-10 09:00:00 – 2021-10-10 17:00:00 Salle Monacalis Rue de la Pompe

Pour la 21ème année, la commune de La Foye-Montjault, en association avec les Fiefs Viticoles, célèbre le vin et son terroir en présence de 23 viticulteurs et 11 producteurs venant de toute la France, ainsi que d'artisans locaux. Découverte et convivialité garanties ! Parkings visiteurs.

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Foye-Monjault Autres Lieu La Foye-Monjault Adresse Salle Monacalis Rue de la Pompe Ville La Foye-Monjault lieuville 46.18756#-0.5416