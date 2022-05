Foire aux vins et produits des terroirs Aix-Villemaur-Pâlis, 6 août 2022, Aix-Villemaur-Pâlis.

Foire aux vins et produits des terroirs Aix-Villemaur-Pâlis

2022-08-06 – 2022-08-07

Aix-Villemaur-Pâlis 10190 Aix-Villemaur-Pâlis

Eur Samedi 14 et dimanche 15 mai : PALIS – Foire aux vins et produits des terroirs. Découverte des vins de France et des produits locaux. Dégustation et animations gratuites. Démonstrations des sections zumba, aérodance, hip-hop. Tombola. Organisée par l’Association Vanne Culture Loisirs. Sur la place de la mairie, Pâlis. Horaires : De 12h à 21h le samedi et de 10h à 19h le dimanche. Organisée par l’Association Vanne Culture Loisirs. Contact : +33 (0)6 07 79 80 59 +33 (0)6 30 86 55 85 – +33 (0)6 43 94 81 91 – secretariat.avcl@gmail.com – http://avcl.free.fr

secretariat.avcl@gmail.com +33 6 72 00 36 62 http://avcl.free.fr/

Aix-Villemaur-Pâlis

