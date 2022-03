Foire aux vins et fromages Soumensac Soumensac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Soumensac

Foire aux vins et fromages Soumensac, 25 juin 2022, Soumensac. Foire aux vins et fromages Soumensac

2022-06-25 – 2022-06-25

Soumensac Lot-et-Garonne Soumensac Dégustation de vins et fromages sur les promenades de Soumensac. 15 appellations viticoles avec les producteurs de la commune.

