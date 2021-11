Foire aux vins et Fromages Is-sur-Tille, 26 mars 2022, Is-sur-Tille.

Foire aux vins et Fromages Salle du COSEC, Parc des capucins Is-sur-Tille Is-sur-Tille

2022-03-26 – 2022-03-26 Salle du COSEC, Parc des capucins Is-sur-Tille

Is-sur-Tille Côte-d’Or Is-sur-Tille

Depuis plus d’un quart de siècle, le Comité des Fêtes de MARCILLY SUR TILLE organise sa traditionnelle foire aux Vins et Fromages. Un évènement incontournable de la région.

Dans une ambiance sympathique, favorisant le contact entre les visiteurs et les producteurs, Connaisseur ou amateur… Fin gourmet ou grand gourmand… Côté vigne ou côté cuisine… La foire aux vins et fromages saura éveiller vos papilles et vous faire vivre un voyage gustatif aussi réjouissant que surprenant.

Les 50 exposants, (vignerons, producteurs et artisans des métiers de bouche) se feront un plaisir de vous présenter le meilleur de leur production dans un espace à dimension humaine. Avec eux, vous pourrez découvrir plus d’une centaine appellations proposés à la dégustation et à la vente.

Journées à savourer sans modération !

contact@comite-fetes-marcillysurtille.fr http://www.comite-fetes-marcillysurtille.fr/index.php

