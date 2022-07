Foire aux vins et de la gastronomie Treignac Treignac TreignacTreignac Catégories d’évènement: Corrèze

Treignac Treignac

Foire aux vins et de la gastronomie Treignac Treignac, 16 juillet 2022, TreignacTreignac. Foire aux vins et de la gastronomie Place de la République

Treignac Corrèze OT Terres de Corrèze Treignac

2022-07-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-17 19:00:00 19:00:00 Treignac

Corrèze Place de la République Treignac Corrèze Treignac samedi et dimanche de 10h à 19h sur la place de la république

Accès gratuit Des producteurs des métiers de bouche exposent place de la République tout le week-end.

Une soirée concert / repas est proposée le samedi 16 le soir.

Tarte géante aux myrtilles : vente dimanche dès 10h. samedi et dimanche de 10h à 19h sur la place de la république

Accès gratuit Place de la République Treignac Treignac

dernière mise à jour : 2022-06-30 par OT Terres de Corrèze

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Treignac Treignac Autres Lieu Treignac Treignac Adresse Treignac Corrèze OT Terres de Corrèze Treignac Ville TreignacTreignac lieuville Place de la République Treignac Treignac Departement Corrèze

Treignac Treignac TreignacTreignac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treignactreignac/

Foire aux vins et de la gastronomie Treignac Treignac 2022-07-16 was last modified: by Foire aux vins et de la gastronomie Treignac Treignac Treignac Treignac 16 juillet 2022 Treignac Corrèze OT Terres de Corrèze

TreignacTreignac Corrèze