Dordogne Samedi 26/08 : 14h concours de pétanque – 18h randonnée barbecue

Dimanche 27/08 : 9h randonnées Vtt et pédestre

Fête foraine les 2 jours +33 5 53 56 79 69 Amicale pour les Loupiots de Saint Barth @St-Barthélémy Périgord

