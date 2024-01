Foire aux vins des Lycées viticoles de France édition 2024 Lycée Agricole de Rivesaltes Rivesaltes, samedi 23 mars 2024.

Foire aux vins des Lycées

viticoles de France édition 2024 Dans le cadre de ses journées portes ouvertes, l’Agricampus organise une foire aux vins des lycées viticoles de France: 25 domaines à découvrir / 50 vins à déguster. Samedi 23 mars, 09h00 Lycée Agricole de Rivesaltes

Les apprenants de l’Agricampus 66 de Rivesaltes organisent le samedi 23 mars 2023, Le retour de la FOIRE AUX VINS, en partenariat avec le « GIE Club des Ecoles » à l’occasion de ses journées portes ouvertes . Les références (au nombre de 50 ) présentes lors de ce salon seront les produits oenologiques des lycées viticoles de France. Vous aurez la possibilité de déguster et d’acheter les appellations des terroirs les plus prestigieux Gewurztraminer, Gewurzt Vend Tard, St Véran, Monbazillac, le Ventoux), Beaune 1er cru, Chinon, Champagne blanc de blanc ….

Incontournable outil pédagogique pour l’ensemble des apprenants leur permettant de mettre en pratique leurs connaissances, cette action mobilise plusieurs formations de l’établissement (filières viticoles, services) BPREA, commerce, encadrés par des enseignants/formateur

Cette manifestation aura lieu au Lycée Agricole de Rivesaltes, 3 avenue des Pyrénées, 66600 Rivesaltes le samedi 23 mars 2023 de 9h à 16h30h. la dégustations de 6 vins et de bouchées apéritives est fixée à 5€. un foodtruck sera présent pour la dégustation. possibilité de pré-commander auprès de Stéphanie Pigouche Stéphanie: stephanie.pigouche@educagri.fr

Lycée Agricole de Rivesaltes 4 avenue des Pyrénées Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie

