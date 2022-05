Foire aux Vins de Marcillac Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon Catégories d’évènement: 12330

Marcillac-Vallon

Foire aux Vins de Marcillac Marcillac-Vallon, 12 août 2022, Marcillac-Vallon. Foire aux Vins de Marcillac 52, Tour de Ville Marcillac-Vallon

2022-08-12 – 2022-08-12

52, Tour de Ville 12330 Marcillac-Vallon 16h/22h30 : Dégustation des vins de l’AOP Marcillac et des vins IGP : vins d’Aveyron avec les vignerons, à partir de 16h30 sous les platanes à Marcillac.

Animation musicale par l’Harmonie de Marcillac (orchestre).

19h : Intronisation par l’Échansonnerie de la Saint-Bourrou. Sous les platanes à Marcillac, le vendredi 12 août 2022 : rendez-vous pour la Foire aux vins ! 16h/22h30 : Dégustation des vins de l’AOP Marcillac et des vins IGP : vins d’Aveyron avec les vignerons, à partir de 16h30 sous les platanes à Marcillac.

Animation musicale par l’Harmonie de Marcillac (orchestre).

19h : Intronisation par l’Échansonnerie de la Saint-Bourrou. 52, Tour de Ville Marcillac-Vallon

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: 12330, Marcillac-Vallon Autres Lieu Marcillac-Vallon Adresse 52, Tour de Ville Ville Marcillac-Vallon lieuville 52, Tour de Ville Marcillac-Vallon

Foire aux Vins de Marcillac Marcillac-Vallon 2022-08-12 was last modified: by Foire aux Vins de Marcillac Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon 12 août 2022

Marcillac-Vallon