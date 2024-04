Foire aux Vins de France 52e édition Saint-Satur, samedi 26 octobre 2024.

Foire aux Vins de France 52e édition Saint-Satur Cher

52e Foire aux Vins de France

Pendant deux jours, venez découvrir et déguster plus d’une cinquantaine d’appellations de France, sans oublier les vins de l’appellation Sancerre.

Des stands de bouche seront aussi présents pour vous présenter leurs produits.

Pendant deux jours, venez découvrir et déguster plus d’une cinquantaine d’appellations de France, sans oublier les vins de l’appellation Sancerre.

C’est une tradition d’accueil, d’hospitalité et de convivialité du Grand Sancerrois !

Des stands de bouche seront aussi présents pour vous présenter leurs produits.

Entrée gratuite Verre de dégustation en vente à l’entrée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 10:00:00

fin : 2024-10-26 18:00:00

22 Rue du Pré de Chappes

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire contact@sancerreaop.fr

L’événement Foire aux Vins de France 52e édition Saint-Satur a été mis à jour le 2024-04-08 par BERRY