Foire aux Vins d'Automne Sancerre, 16 octobre 2021

Foire aux Vins d’Automne 2021-10-16 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-17 18:30:00 18:30:00

Sancerre Cher Sancerre Cher

Sancerre La réunion exceptionnelle des 2 foires aux vins historiques de l’appellation.

Les vignerons des 14 villages de Sancerre et de toute la France vous accueillent aux caves de la Mignonne pour vous permettre de découvrir et de déguster leurs vins.

Entrée libre – Verre de dégustation à 5€

Restauration et animations sur place

(Re)découvrez la diversité des vins de Sancerre et des appellations de France

info@maison-des-sancerre.com +33 2 48 54 11 35 http://maison-des-sancerre.com/

©Marie Nicolet

