Foire aux Vins d’Alsace THEATRE DE PLEIN AIR PARC EXPO, 3 août 2023, COLMAR.

Foire aux Vins d’Alsace THEATRE DE PLEIN AIR PARC EXPO. Un spectacle à la date du 2023-08-03 à 20:00 (2023-07-29 au ). Tarif : 50.0 à 50.0 euros.

COLMAR EXPO S.A (L3 2021-002840 /L1 2021-002841) en accord avec L PRODUCTIONS, ADAMS FAMILY, LA CIE DU CAFE-THEATRE présente : ce concert. KEV ADAMS J’ai toujours détesté me regarder dans un miroir ! Mon image me perturbe. Dans le reflet je vois cette personne mi-homme mi-enfant qui refuse de grandir ! Je vois des rides qui apparaissent, et des cheveux qui disparaissent et ça me rappelle que rien n’est éternel ! Dans le reflet je vois aussi des bourrelets et ça me rappelle que je n’aurais pas dû reprendre des pâtes hier soir. Surtout que j’avais déjà dîné une heure avant ! Quand je me regarde dans le miroir, je vois aussi le visage de mon petit frère qui disparaît peu à peu, et celui de mon père qui apparaît peu à peu. Et je vois ma mère, derrière moi, qui se demande « pourquoi il parle tout seul devant son miroir depuis 10 minutes ?? » Il paraît qu’on ne se voit jamais comme on est vraiment !.Ouverture des portes : 18h00N° téléphone accès PMR : 03 90 50 51 02 FESTIVAL FOIRE AUX VINS D’ALSACE

THEATRE DE PLEIN AIR PARC EXPO COLMAR avenue de la Foire aux Vins – Haut-Rhin

KEV ADAMS

J’ai toujours détesté me regarder dans un miroir !

Mon image me perturbe. Dans le reflet je vois cette personne mi-homme mi-enfant qui refuse de grandir ! Je vois des rides qui apparaissent, et des cheveux qui disparaissent et ça me rappelle que rien n’est éternel ! Dans le reflet je vois aussi des bourrelets et ça me rappelle que je n’aurais pas dû reprendre des pâtes hier soir. Surtout que j’avais déjà dîné une heure avant !

Quand je me regarde dans le miroir, je vois aussi le visage de mon petit frère qui disparaît peu à peu, et celui de mon père qui apparaît peu à peu. Et je vois ma mère, derrière moi, qui se demande « pourquoi il parle tout seul devant son miroir depuis 10 minutes ?? » Il paraît qu’on ne se voit jamais comme on est vraiment !.

Ouverture des portes : 18h00

N° téléphone accès PMR : 03 90 50 51 02

