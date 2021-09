Rauzan Rauzan Gironde, Rauzan Foire aux vins Cave de Romagne Rauzan Rauzan Catégories d’évènement: Gironde

Rauzan

Foire aux vins Cave de Romagne Rauzan, 18 septembre 2021, Rauzan. Foire aux vins Cave de Romagne 2021-09-18 08:00:00 – 2021-09-18 23:30:00

Rauzan Gironde Rauzan Sur la commune et à la cave de ROMAGNE organisé par “Les caves de Rauzan”, grande foire aux vins avec offres de -20% à -40% sur les achats de vin.

A partir de 8h vide greniers – 12h repas grillades – Visite des vendanges jusqu’au chai –

19h soirée Paëlla avec ambiance musicale banda – 23 h feu d’artifice.

Inscription au vide grenier et réservation obligatoire pour les repas.

Mesures sanitaires : respect des gestes barrières. cave Romagne dernière mise à jour : 2021-09-13 par

