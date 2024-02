Foire aux vins à Figeac Figeac, samedi 2 mars 2024.

Foire aux vins à Figeac Figeac Lot

De nombreux vignerons ont répondu à l’invitation du Rotary Club et qui représentent les nombreuses appellations de notre vignoble.

À Figeac, toute la France sera représentée, autant de vins rouges que de vins blancs, et le pétillant Champagne. Ce sont des vignerons indépendants et la vente se fait au prix d’achat à la propriété.

(Les fonds récoltés sont reversés à des œuvres caritatives locales)

22 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 13:00:00

Espace François Mitterrand

Figeac 46100 Lot Occitanie

