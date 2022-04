Foire aux vins à Aumale Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Seine-Maritime

Foire aux vins à Aumale Aumale, 6 mai 2022, Aumale.

2022-05-06 – 2022-05-08

Aumale Seine-Maritime 24ème foire aux vins organisée par l’Union commerciale d’Aumale en partenariat avec le comité des fêtes. Toutes régions viticoles représentées. Avec le concours de 5 confréries

Tombola gratuite toutes les heures ! Halle au Beurre – Entrée gratuite

– Vendredi : 16h00 – 19h00 avec inauguration

– Samedi : 9h00 – 20h00

– Dimanche : 9h00 – 19h00 Infos : 07 67 55 06 33 24ème foire aux vins organisée par l’Union commerciale d’Aumale en partenariat avec le comité des fêtes. Toutes régions viticoles représentées. Avec le concours de 5 confréries

