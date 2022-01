Foire Aux Vins 21ème Édition Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Foire Aux Vins 21ème Édition Figeac, 12 mars 2022, Figeac. Foire Aux Vins 21ème Édition Figeac

2022-03-12 – 2022-03-12

Figeac Lot De nombreux vignerons ont répondu à l’invitation du Rotary Club et qui représentent les nombreuses appellations de notre vignoble.

À Figeac, toute la France sera représentée, autant de vins rouges que de vins blancs, et le pétillant Champagne. Ce sont des vignerons indépendants et la vente se fait au prix d’achat à la propriété.

(Les fonds récoltés sont reversés à des œuvres caritatives locales) +33 6 08 40 26 11 Ferme de Raillette

Figeac

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville Figeac

Figeac Figeac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/