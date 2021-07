Foire aux vieux papiers Beaumontois en Périgord, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Beaumontois en Périgord.

Foire aux vieux papiers 2021-07-04 – 2021-07-04

Beaumontois en Périgord Dordogne

Plus de 50 exposants – écrivains – associations- éditeurs occitans et français.

– Gerbe Croix de Saint Jean à la plaque de Martial ROUBY (Poèmes et chants Occitant)

– Apéritifs OFFERT à la population, animé par les groupes « Les Boutarels de Monpazier » et « Les troubadours de Guyenne.

– Bal et démonstrations de danses et costumes du Périgord Agenais.

Plus de 50 exposants – écrivains – associations- éditeurs occitans et français.

– Gerbe Croix de Saint Jean à la plaque de Martial ROUBY (Poèmes et chants Occitant)

– Apéritifs OFFERT à la population, animé par les groupes « Les Boutarels de Monpazier » et « Les troubadours de Guyenne.

– Bal et démonstrations de danses et costumes du Périgord Agenais.

Plus de 50 exposants – écrivains – associations- éditeurs occitans et français.

– Gerbe Croix de Saint Jean à la plaque de Martial ROUBY (Poèmes et chants Occitant)

– Apéritifs OFFERT à la population, animé par les groupes « Les Boutarels de Monpazier » et « Les troubadours de Guyenne.

– Bal et démonstrations de danses et costumes du Périgord Agenais.

@puyrigaud

dernière mise à jour : 2021-06-17 par