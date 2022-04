Foire aux vêtements Douarnenez, 14 mai 2022, Douarnenez.

Foire aux vêtements Douarnenez

2022-05-14 11:00:00 – 2022-05-14 17:00:00

Douarnenez Finistère

Comment ça se passe ?

1) On fait le tri dans nos placards pour mettre de côté les vêtements, chaussures, pièces de maroquinerie en bon état dont on n’a plus l’usage ou qui sont trop petits.

2) On les dépose dans des sacs jaunes noués à Ti an holl, le jeudi 12 ou vendredi 13 mai entre 15h et 18h. Attention ! Il s’agit d’un don.

3) Une équipe de bénévoles pèse les sacs et range les vêtements par taille.

4) Le samedi 14 mai, entre 11h et 17h, faites vos jeux, venez fouiller et récupérer ce qui vous intéresse. Prix libres.

5) L’équipe de bénévoles remballe les pièces qui n’ont pas trouvé preneur, les pèse, et les envoie à Abi29.

Les bénéfices de la journée serviront à financer l’aménagement du verger communal de Foenneg Veur.

+33 2 98 74 63 82

Comment ça se passe ?

1) On fait le tri dans nos placards pour mettre de côté les vêtements, chaussures, pièces de maroquinerie en bon état dont on n’a plus l’usage ou qui sont trop petits.

2) On les dépose dans des sacs jaunes noués à Ti an holl, le jeudi 12 ou vendredi 13 mai entre 15h et 18h. Attention ! Il s’agit d’un don.

3) Une équipe de bénévoles pèse les sacs et range les vêtements par taille.

4) Le samedi 14 mai, entre 11h et 17h, faites vos jeux, venez fouiller et récupérer ce qui vous intéresse. Prix libres.

5) L’équipe de bénévoles remballe les pièces qui n’ont pas trouvé preneur, les pèse, et les envoie à Abi29.

Les bénéfices de la journée serviront à financer l’aménagement du verger communal de Foenneg Veur.

Douarnenez

dernière mise à jour : 2022-04-26 par