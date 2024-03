Foire aux velos Ecole Maxime Marchand Vernon, samedi 23 mars 2024.

Foire aux velos Ecole Maxime Marchand Vernon Eure

Ecole élémentaire Maxime Marchand vous donne rendez-vous pour une Foire aux vélos adultes et enfants, trottinettes et matériels de cyclisme en bon état.

Dépôt du matériel de 10h à 12h, il est gratuit, une participation de 10% ne sera retenue qu’en cas de vente du matériel.

Vente de 13h30 à 16h30 assurée exclusivement par les parents délégués de l’école M. Marchand.

Récupération des invendus ou du montant de la vente de 16h30 jusqu’à 18h00

Plus d’information à fcpe.m.marchand.27@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 13:30:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Ecole Maxime Marchand 59 rue de Saint-Marcel

Vernon 27200 Eure Normandie fcpe.m.marchand.27@gmail.com

L’événement Foire aux velos Vernon a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération