Foire aux Truffes à Gignac Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Lot

Foire aux Truffes à Gignac Gignac, 30 janvier 2022, Gignac. Foire aux Truffes à Gignac Gignac

2022-01-30 09:00:00 09:00:00 – 2022-01-30 13:00:00 13:00:00

Gignac Lot Gignac 29 EUR A 13 heures, Repas autour de la truffe à 29 € (vin non compris) Chez Poquet à Cressensac Réservation obligatoire (au plus tard le jeudi 27 janvier 2022 ) 05 65 37 70 08 Potage truffé Terrine « maison » et sa gelée truffée Pièce de bœuf et sa sauce aux truffes Tarte Tatin Zone contenant les pièces jointes FOIRE AUX TRUFFES

Organisée par l’Association des Trufficulteurs de la région de Martel, la Mairie de Gignac, Ecaussystème et L’Association Lo Patrimòni et les Amis du Moulin de Gignac. Produits locaux et Artisanat – Stand pédagogique

Pour repas, réservation obligatoire au : 05 65 37 70 08 jusqu’au 27/01/22. +33 5 65 37 70 08 A 13 heures, Repas autour de la truffe à 29 € (vin non compris) Chez Poquet à Cressensac Réservation obligatoire (au plus tard le jeudi 27 janvier 2022 ) 05 65 37 70 08 Potage truffé Terrine « maison » et sa gelée truffée Pièce de bœuf et sa sauce aux truffes Tarte Tatin Zone contenant les pièces jointes 27-Omelette aux truffes Lot Tourisme-Christiane Roques

Gignac

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Lot Autres Lieu Gignac Adresse Ville Gignac lieuville Gignac Departement Lot

Gignac Gignac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac/

Foire aux Truffes à Gignac Gignac 2022-01-30 was last modified: by Foire aux Truffes à Gignac Gignac Gignac 30 janvier 2022 Gignac Lot

Gignac Lot