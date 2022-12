Foire aux Tripes de Longny Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne La Foire aux Tripes est l’un des grands évènements annuels de Longny au Perche, organisé par la Confrérie des Fins Gourmets.

