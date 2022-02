Foire aux Tripes de Longny Longny les Villages, 1 mai 2022, Longny les Villages.

Foire aux Tripes de Longny Le bourg LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

2022-05-01 06:30:00 06:30:00 – 2022-05-01 Le bourg LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages Orne

La Foire aux Tripes est l’un des grands évènements annuels de Longny au Perche, organisé par la Confrérie des Fins Gourmets.

Pour cette 52ème édition vous retrouverez son traditionnel vide-greniers, sa fête foraine, ses animations musicales avec les Boudingues de 11h à 17h30 et Marc Loy à 12h et 17h30. Vous pourrez acheter les fameux plats de tripes à la mode de Longny ou les déguster dans la salle des fêtes à partir de 11h30 .

Une chorale éphémère donnera un concert dans le square Eugène Cordier en fin d’après-midi.

Des tracteurs et voitures anciennes seront exposés sur le parvis de la mairie. et une exposition de jouets anciens du transport aura lieu de 10h à 18h dans la salle de la mairie.

