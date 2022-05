FOIRE AUX TOUAILLES, 6 mai 2022, .

FOIRE AUX TOUAILLES

2022-05-06 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-07 19:00:00 19:00:00

La touaille, en patois, désigne un objet dont on veut se débarrasser. Aujourd’hui, la Foire aux Touailles est un évènement commercial et festif, qui réunit braderie des commerçants et vide-greniers des particuliers. Vieux livres, bibelots, vélos, petits meubles, vaisselle… La foire cache toujours des objets insolites, anciens, utiles (ou inutiles).

Par l’Association Clermont À Plein Cœur, en partenariat avec la Ville

