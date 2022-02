Foire aux santons Sénas Sénas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sénas Bouches-du-Rhône Afin de perpétuer la tradition de la crèche et de la nativité, une foire aux santons est organisée pour vous permettre d’acheter tout ce dont vous avez besoin .

Organisée par le comité des fêtes de Sénas.

Salle Frédéric Mistral. Toute la journée Entrée libre.

