Foire aux santons de Provence à Apremont Apremont, 3 décembre 2022, Apremont.

Foire aux santons de Provence à Apremont

Place Auguste Galle Apremont Oise

2022-12-03 – 2022-12-04

Apremont

Oise

Apremont

Depuis 26 ans, le temps d’un week-end, l’association du Chicoulet d’Apremont met à l’honneur le travail des artisans santonniers et artisans créchistes. Figurant parmi les traditions les plus vivantes et les plus populaires de Provence, la Foire aux santons annonce toujours les prémices de Noël.

Depuis 26 ans, le temps d’un week-end, l’association du Chicoulet d’Apremont met à l’honneur le travail des artisans santonniers et artisans créchistes. Figurant parmi les traditions les plus vivantes et les plus populaires de Provence, la Foire aux santons annonce toujours les prémices de Noël.

http://www.mairie-apremont60.fr/mobile/fr/evenement/36846/foire-santons-provence-5-6-decembre-2020

Pixabay

Apremont

dernière mise à jour : 2022-10-14 par