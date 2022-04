Foire aux questions

2022-05-06 14:00:00 – 2022-05-06 17:30:00 Christian Blaize, animateur de l’EPN de l’Agora, sera présent, tous les premiers vendredis du mois, pour répondre à toutes questions concernant l’informatique.

Sans réservation.

